Житель Ленобласти задушил петрозаводчанина лямкой от сумки и бросил труп в канаве

В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве жителя Карелии.

В среду, 24 мая, около 09.00 в поле у деревни Мяглово задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщил портал 47news.

За день до этого прохожий нашел в канаве у автобусной остановки на улице Дачной, 10 в Мяглово изувеченное тело. На нем были зафиксированы множественные ссадины и синяки, повреждение черепа. Погибший оказался 39-летним жителем Петрозаводска.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, поздним вечером 23 мая возле остановки двое мужчин начали ссориться и полезли в драку.



27-летний злоумышленник избил соперника руками по голове и телу, отчего тот упал. Тогда напавший накинул петрозаводчанину на шею лямку от сумки и стал душить. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник скрылся.

В прошлом подозреваемый был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.