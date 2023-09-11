Житель Лоухского района неделю кутил на деньги с карты своей знакомой

Житель поселка оплачивал свои покупки чужой банковской картой.

В полиции Лоухского района было возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета. Под подозрением оказался неработающий 35-летний житель одного из поселков.

Подозреваемый не раз провожал в магазин свою знакомую. Как выяснили полицейские, однажды женщина попросила мужчину купить продукты и оплатить их её банковской картой. Мужчина выполнил просьбу, но карту не вернул. Потом он оплачивал картой своей знакомой собственные покупки. Таким образом за неделю мужчина украл с карты потерпевшей около 10 тысяч рублей.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы и штраф, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

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