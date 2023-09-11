Житель Лоухского района задолжал более нескольких миллионов рублей

По решению суда мужчине придется пожертвовать собственным участком земли.

Лоухский районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску судебного пристава-исполнителя Лоухского района к ответчику — местному жителю — об обращении взыскания на земельный участок.

На исполнении судебного пристава-исполнителя находилось производство в отношении должника на общую сумму более нескольких миллионов рублей.

Ответчик не мог оплатить задолженность. Денежные средства, иное имущество у должника не обнаружили. В связи с этим истец просил обратить взыскание на принадлежащий ответчику участок земли в Лоухском районе.

Решением суда взыскание было обращено на земельный участок ответчика.