Житель Медвежьегорска украл деньги у собутыльника

Потерпевший хранил деньги внутри дивана.
В Карелии возбудили уголовное дело против 30-летнего жителя Медвежьегорского района по подозрению в краже. По данным следствия, подозреваемый украл у своего собутыльника 20 тысяч рублей. Деньги он нашел в кошельке внутри дивана.
Кража произошла, пока хозяин ненадолго отлучился. Потерпевший заметил пропажу и написал заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в краже. Предположительно он потратил деньги на алкоголь. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что ранее в Карелии жительница Карелии пропила украденные у знакомого 100 тысяч рублей.
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