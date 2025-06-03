Житель Медвежьегорска украл деньги у собутыльника

Потерпевший хранил деньги внутри дивана.

В Карелии возбудили уголовное дело против 30-летнего жителя Медвежьегорского района по подозрению в краже. По данным следствия, подозреваемый украл у своего собутыльника 20 тысяч рублей. Деньги он нашел в кошельке внутри дивана.

Кража произошла, пока хозяин ненадолго отлучился. Потерпевший заметил пропажу и написал заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в краже. Предположительно он потратил деньги на алкоголь. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Карелии жительница Карелии пропила украденные у знакомого 100 тысяч рублей.