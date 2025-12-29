Житель Московской области заплатит штраф за вылов краснокнижного лосося из Онежского озера

Карельская транспортная прокуратура потребовала возместить ущерб за незаконный вылов рыбы, занесённой в Красную книгу России.

В мае 2025 года житель Московской области выловил из Онежского озера икроносного атлантического лосося, занесённого в Красную книгу России. В связи с этим Карельская транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием возместить ущерб, причинённый биоресурсам республики.

— Орехово-Зуевский городской суд Московской области (...) вынес решение о взыскании с ответчика более 63 тысяч рублей в доход государства. Орудие лова конфисковано, — рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее мы писали, что в России рассматривается возможность возобновления промысла краснокнижного онежского лосося, имеющего охранный статус с 2020 года.