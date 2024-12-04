Житель Москвы осужден за сбыт запрещенных веществ в Карелии

В Олонецком районе вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Прокуратурой Олонецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Москвы. Мужчина осужден за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в надзорном ведомстве.

Судом установлено, что подсудимый с использованием информационно - телекоммуникационных сетей с марта по май 2024 года по указанию участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, перевозил с территории Московской области синтетические наркотические средства в особо крупном размере, которые в последующем сбывал в Карелии.

В мае текущего года мужчина хотел продать в республике около 2 кг запрещенных веществ, но был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщали, что житель Москвы пойдет под суд за попытку продать через интернет большую партию наркотиков в Олонецкий район.