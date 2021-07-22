Житель Москвы пропал в Карелии во время командировки

В Карелии ведется поиск москвича, который исчез во время командировки.

Разыскивается житель Москвы Шаров Алексей Олегович, 1985 года рождения. Об этом информирует команда «Доброспас».

Мужчина находился в командировке в поселке Чална (ул. Школьная, д. 9). 20 июля в 22:45 после окончания работы он должен был уехал на такси в Петрозаводск устраиваться в гостиницу (не точно, что уехал) и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 190 см., крупного телосложения.

Команда «Доброспас» просит тех, кто видел мужчину после 20 июля или знает о его местонахождении, позвонить по телефону +79215281111 или написать представителям команды.