Житель Муезерского района похитил у знакомой быстрорастворимое пюре

В ОМВД района завершили расследование уголовного дела о квартирной краже.

В ОМВД Муезерского района окончено расследование уголовного дела о квартирной краже. Поводом для его возбуждения послужило заявление жительницы одного из поселков района, сообщили в пресс-службе карельского ведомства 18 ноября.

Как рассказали в источнике, летом в один из дней с женщиной связалась соседка и сообщила, что в ее квартиру проник посторонний. Вечером хозяйка была на месте и заметила на двери следы взлома.

Осмотрев жилище, она обнаружила, что из квартиры и прилегающей территории пропали предметы хозяйственной утвари и продукты питания: банки тушенки, сардины, кильки, шпрот, а также быстрорастворимые пюре и лапша.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению оказался причастен 48-летний сосед заявительницы, с которым она была знакома с детства. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину и раскаялся в преступлении.

Обвиняемый сообщил, что длительный период времени употреблял алкоголь, в результате деньги закончились и средств к существованию не осталось. Мужчина хотел занять деньги у соседки, но дома ее не застал и решил самостоятельно проникнуть в квартиру с целью хищения продуктов питания и ценного имущества, которое можно было сдать в лом.

С помощью молотка он взломал навесной замок на входной двери квартиры и проник в нее.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.