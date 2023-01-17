Житель Муезерского района приехал в Петрозаводск, чтобы выпить в магазине

Сотрудники Росгвардии Петрозаводска задержали мужчину, который выпил неоплаченный алкоголь прямо в магазине.

Вечером 18 января из гипермаркета в Петрозаводске поступил сигнал тревоги. Патруль вневедомственной охраны выехал на место.



По словам старшего охранника, неизвестный взял с полки алкоголь, выпил в торговом зале и ушел без оплаты. Нарушителем оказался житель Муезерского района.

Этой же ночью росгвардейцы вновь выехали по сигналу в одно из торговых заведений. Оказалось, что молодой человек в руках и карманах куртки вынес одежду и средства гигиены.



Общий ущерб составил превысил восемь тысяч рублей. Задержанных передали полиции, сообщили в Росгвардии Карелии.