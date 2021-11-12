Житель Мурманской области разбился на трассе в Карелии, вылетев на легковушке в кювет

Водитель из соседнего с Карелией региона не справился с управлением и врезался в дерево на трассе «Кола».

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший четверг, 25 ноября, в 12:50 на 671 км + 044 м федеральной автодороги «Кола» произошел съезд автомобиля в кювет. По предварительным сведениям, водитель автомобиля Toyota Avensis при выполнении обгона не справился с управлением, допустил занос машины и съехал в правый по ходу движения кювет. Автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП 58-летний водитель иномарки, житель Мурманской области, от полученных травм скончался. Его 23-летний пассажир, житель Воронежской области, попал в больницу.

Ранее сообщалось, женщина погибла в страшном ДТП на трассе в Карелии.