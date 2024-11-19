Житель Нижнего Новгорода проштрафился в Карелии на 150 тысяч рублей

Суд в Олонце вынес мужчине приговор.

В Олонце вынесли приговор взяткодателю, сообщили в паблике Следкома Карелии.

Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Новгородской области. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя.

Весной 2024 года фигурант планировал заниматься на территории Карелии охотой. С целью избежать привлечения к административной ответственности за использование незаконных методов промысла в один из дней апреля текущего года он пришел на работу к государственному охотничьему инспектору и положил на его стол конверт с денежными средствами в сумме 20 тысяч рублей, а также подарочный набор алкогольной продукции.

За указанную взятку злоумышленник просил заранее уведомлять его о планируемых рейдах против браконьеров.

Получив отказ должностного лица, фигурант был задержан на месте преступления.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.