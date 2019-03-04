Житель новостройки в Беломорске выпал из окна

В Беломорске мужчина выпал из окна 3-го этажа, сообщили в МВД Карелии.

"Сегодня в новом жилом доме на улице Мерецкова, 11А с 3-го этажа выпал мужчина в окно, - сообщается в паблике "Беломорск", - пострадавшего транспортировали в отделение скорой помощи Беломорской ЦРБ, и сейчас он находится в реанимации".

По сведениям источника паблика, пострадавший злоупотребляет алкоголем.

В МВД Карелии подтвердили информацию о падении мужчины из окна 3 этажа в новостройке в Беломорске.

О падении местного жителя в полицию Беломорска сообщили врачи районной больницы.