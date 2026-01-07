РЕКЛАМА
Житель одного из карельских поселков погиб на СВО
Сегодня 18:32 Общество
Поделиться

Жители поселка Вирандозеро простятся с погибшим на СВО Олегом Тумановым.

фото: © Беломорский округ / VK

О гибели Олега Туманова сообщили власти Беломорского округа на официальной странице в ВК.

— Беломорский муниципальный округ с прискорбием сообщает о гибели нашего земляка Туманова Олега Владимировича, который погиб, участвуя в специальной военной операции, - говорится в сообщении.

Прощание с Олегом Владимировичем состоится 9 января 2026 года с 10.00 до 12.00 в п.Вирандозеро по адресу: ул.Гористая, д. 29.

Власти выразили соболезнования родным и друзьям погибшего.

Обсудить (0) в ленту
