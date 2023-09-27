Житель Олонецкого района пойдет под суд за многотысячный обман налоговой службы

По версии следствия, мужчина получил 126 тысяч рублей налогового вычета после строительства частного дома.

Прокуратура Олонецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в использовании заведомо подложного документа.

По версии следствия, мужчина построил частный жилой дом в поселке Ильинский. Спустя некоторое время он решил получить налоговый вычет. При этом у олончанина не было документов, подтверждающих строительные расходы.



Тогда он предоставил управлению федеральной налоговой службы поддельные договор подряда на строительство дома, заключенный с организацией, которая тогда уже не работала. Также он отнес в налоговую ложный акт о выполнении работ и платежные документы.

На этом основании в феврале 2022 года мужчина незаконно получил налоговый вычет в сумме 126 тысяч рублей. Впоследствии его замысел вскрылся. Пытаясь оправдать себя, он вновь представил подложные документы в виде поддельных товарных чеков на покупку строительных материалов в местном магазине на сумму более 1 млн рублей.



Но и этот обман удалось раскрыть контролирующим органам, рассказали в прокуратуре Карелии.

Уголовное дело направлено в суд, олончанину грозят исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.