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Житель Олонецкого района пойдет под суд за многотысячный обман налоговой службы

Новости. Криминал
07:00, 28 Сентября 2023
фото: © novyefoto.ru

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По версии следствия, мужчина получил 126 тысяч рублей налогового вычета после строительства частного дома.

Прокуратура Олонецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в использовании заведомо подложного документа.

По версии следствия, мужчина построил частный жилой дом в поселке Ильинский. Спустя некоторое время он решил получить налоговый вычет. При этом у олончанина не было документов, подтверждающих строительные расходы. 

Тогда он предоставил управлению федеральной налоговой службы поддельные договор подряда на строительство дома, заключенный с организацией, которая тогда уже не работала. Также он отнес в налоговую ложный акт о выполнении работ и платежные документы.

На этом основании в феврале 2022 года мужчина незаконно получил налоговый вычет в сумме 126 тысяч рублей. Впоследствии его замысел вскрылся. Пытаясь оправдать себя, он вновь представил подложные документы в виде поддельных товарных чеков на покупку строительных материалов в местном магазине на сумму более 1 млн рублей.

Но и этот обман удалось раскрыть контролирующим органам, рассказали в прокуратуре Карелии.

Уголовное дело направлено в суд, олончанину грозят исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

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