Житель Олонецкого района получил 300 часов обязательных работ за кражу

Мужчина пояснил, что у него не было умысла в совершении кражи.

В августе 2022 года неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил мобильный телефон у незнакомой женщины и скрылся, сообщили в пресс-службе Олонецкого районного суда 15 сентября.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый первоначально отказался выразить позицию по предъявленному обвинению, а позже пояснил, что умысел в совершении кражи у него отсутствовал, что опровергли доказательства по делу. Суд расценил данные пояснения как реализованное право подсудимого на защиту.

Мужчину признали виновным в совершении преступления. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.