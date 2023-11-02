Житель Олонца получил 180 часов обязательных работ за нетрезвое вождение

Районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины.

Олонецкий районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, жителя Олонца, осужденного за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили 3 ноября в пресс-службе инстанции.

В ходе судебного следствия обнаружили, что фигурант уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения в 2022 году.

Осенью текущего года мужчина также управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно акту освидетельствования, у подсудимого обнаружили наличие абсолютного этилового спирта в количестве 1,53 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха.

Суд применил особый порядок принятия судебного решения, поскольку подсудимый ходатайствовал о проведении дознания в сокращенной форме.

С учетом отсутствия отягчающих и наличия смягчающих обстоятельств (активного способствования раскрытию преступления, полного признания вины, раскаяния в содеянном), а также состояния здоровья подсудимого, суд назначил ему 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом на 2 года.

Кроме того, суд конфисковал автомобиль нарушителя в доход государства.