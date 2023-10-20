Житель Олонца попался с фальшивыми водительскими правами и получил срок

В отношении нарушителя постановили обвинительный приговор.

В Олонецкий районный суд Карелии поступило уголовное дело в отношении жителя Олонца, которого обвиняли в использовании заведомо поддельного удостоверения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии 23 октября.

В апреле 2023 года мужчина за рулем авто двигался по одной из улиц в Олонце, где был остановлен сотрудником ГИБДД. В ходе проверки по базе ФИС ГИБДД выяснилось, что водительские права были зарегистрированы на другого человека. Сотрудник поддельное удостоверение изъял.

В отношении нарушителя 17 октября 2023 года постановили обвинительный приговор с назначением наказания в виде 6 месяцев ограничения свободы и возложением дополнительных обязанностей.