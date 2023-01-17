Житель отдаленного микрорайона Петрозаводска пожаловался на плохой вывоз мусора

Житель Птицефабрики рассказал, что крупногабаритный мусор с контейнерной площадки у них в микрорайоне теперь вывозят раз в месяц.

В редакцию «Столицы на Онего» обратиился житель микрорайона Птицефабрика, который прислал фото, где запечатлел контейнерную площадку с кучей крупногабаритного мусора.

«У нас теперь мусор на Птицефабрике, рядом с домами №38 и 39, вывозят раз в месяц, а раньше регулярно приезжали», - пожаловался горожанин.

Также он сообщил, что неоднократно обращался в службу «051», где оператор пообещал передать его жалобу подрядчику, по пока, по словам петрозаводчанина, никаких изменений он не видит: мусор как лежал, так и лежит.

Ранее мы сообщали о стартовавшем в Карелии новом этапе мусорной реформы: теперь уборка ТКО находится в руках одного оператора «КЭО» (Карельский экологический оператор).