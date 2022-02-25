Житель Пензенской области «погорел» на форели из Карелии

Поверивший незнакомцу в соцсети житель другого региона потерял 100 тысяч рублей, а форели так и не увидел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района обратился 61-летний житель Пензенской области, сообщивший о мошенничестве.

Гость Карелии рассказал, что работал в республике, а перед отъездом решил купить карельской форели. На сайте нашел выгодное объявление, общение с потенциальным продавцом продолжил в мессенджере. Собеседник рассчитал общую стоимость рыбы — почти 100 тысяч рублей, эту сумму житель Пензенской области и перевел на полученный в сообщении номер счета. Форель ему пообещали привезти на следующий день.

В указанный час гость республики выехал за рыбой в установленное место, однако форель ему так и не привезли. «Продавец» на связь больше не выходил.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.