Житель Перевалки призвал школьников и их родителей убирать снег на социально важных дорожках

Видео опубликовали в соцсетях.

Житель карельской столицы предложил создать «тимуровы команды» для уборки снега на Перевалке. Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое опубликовали в паблике Перевалка NEWS | Петрозаводск.

«Я давно говорил о создании „тимуровых“ команд. Детишки и подростки могли бы придти и помочь дворнику убрать. Да, дворник может это все убрать, но они могли бы по-дружески помочь», — сообщил горожанин.

Мужчина показал на видео, как на днях был заметен проход к одной из местных библиотек.