Житель Пермского края выпил и закурил в гостинице Карелии

Его, а также жителя Олонца, испортившего молочную продукцию, передали полиции, сообщили в Росгвардии Карелии.

Утром 28 апреля росгвардейцы Олонца выехали по тревоге — помощь потребовалась охраняемой гостинице. Прибывшим на место бойцам администратор заведения объяснила, что один из постояльцев выпивает и курит в своем номере. Росгвардейцы установили личность нарушителя — им оказался 45-летний житель Пермского края.

Чуть позже помощь этой же группы задержания потребовалась в сетевом магазине на улице Карла Маркса. Там 32-летний житель Олонца испортил молочную продукцию.

Еще один инцидент был зафиксирован в гипермаркете Петрозаводска. Там 58-летний петрозаводчанин совершил кражу товара.

Росгвардейцы задержали всех нарушителей, а затем передали их полиции для дальнейшего разбирательства.