Две девушки устроили застолье прямо посреди магазина в Петрозаводске

В республиканском отделении Росгвардии рассказали о недавних происшествиях в магазинах Карелии.

Две девушки в гипермаркете Петрозаводска взяли с полки алкоголь и начали пить его прямо в торговом зале, уронив при этом одну из бутылок, сообщили в Росгвардии Карелии 5 июля. Нарушительницами оказались петрозаводчанки 22 и 36 лет.

В ведомстве также рассказали, что в другом городском гипермаркете 54-летний мужчина примерил в зале новую обувь, в которой затем и вышел из магазина, не оплатив товар.

Похожий случай произошел в Кондопоге, где в одной из торговых точек молодой человек попытался тайно вынести продукты и сладости из зала.

Общий ущерб составил около 4 тысяч рублей, вневедомственная охрана доставила задержанных в полицию, сообщили в республиканской Росгвардии.