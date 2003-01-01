Житель Петербурга дал взятку в Карелии, пытаясь спасти родственника от наказания

Жителя Петербурга будут судить в Карелии за дачу взятки.

Инцидент произошел в середине июня. Житель Лахденпохского района нарушил правила дорожного движения. Инспектор составил 4 административных протокола. После чего его родственник, житель Санкт-Петербурга, попытался откупиться от штрафов.

— Он проследовал в служебный кабинет начальника ОМВД России по Лахденпохскому району, где предложил должностному лицу взятку. Игнорируя предупреждения сотрудника полиции об уголовной ответственности, мужчина положил на письменный стол 12 тысяч рублей, — говорится в сообщении Следкома Карелии.

Сотрудник полиции отказался от получения взятки и сообщил о совершенном преступлении в дежурную часть.

В ходе предварительного следствия мужчина признался и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Его родственнику за нарушения правил дорожного двжения назначены штрафы на сумму свыше 17 тысяч рублей, сообщает Прокуратура Карелии.