Житель Петрозаводска Александр Паремский погиб на СВО

В столице Карелии простятся с военнослужащим, погибшим в зоне спецоперации.
22 ноября житель Петрозаводска Александр Эдуардович Паремский погиб при выполнении задач в зоне СВО, сообщила «Столице на Онего» родственница военнослужащего.
Церемония прощания с бойцом будет проходить 17 декабря с 11:00 до 12:00 в Кафедральном соборе Александра Невского в столице Карелии.
Похороны состоятся на Сулажгорском кладбище.
Ранее стало известно, что в ходе спецоперации погиб 42-летний житель Медвежьегорского района Сергей Анатольевич Кипрушкин.