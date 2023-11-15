Житель Петрозаводска чуть не зарезал своего приятеля во время застолья

Обвиняемый, который во время предварительного следствия находился под стражей, предстанет перед судом за покушение на убийство.

В Петрозаводске следователи следственного отдела СУ СКР по Карелии завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя карельской столицы в покушении на убийство.



По данным следствия, в сентябре текущего года обвиняемый вместе с потерпевшим распивал спиртное. Потом между мужчинами возникла ссора. Обвиняемый ударил потерпевшего рукой по голове, а потом взял нож и уже им не меньше четырех раз ударил мужчину. Думая, что убил приятеля, обвиняемый скрылся с места происшествия. Бригада скорой помощи увезла раненого в больницу. Благодаря своевременным действиям врачей мужчина остался жив.



Во время предварительного следствия обвиняемый находился под стражей. Также стало известно, что в момент совершения преступления он отбывал наказание в виде лишения свободы условно за совершение имущественного преступления.



Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.