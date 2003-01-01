Житель Петрозаводска до смерти избил знакомого

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело после гибели 47-летнего мужчины.

По версии следствия, 45-летний местный житель сильно избил своего знакомого, в результате полученных травм потерпевший скончался.

Как рассказали в Следкоме, 21 сентября около гаражей на улице Инженерной произошел конфликт между двумя мужчинами, которые ранее вместе выпивали. В ходе ссоры 45-летний подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 47-летнего знакомого.

После избиения злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшего обнаружили прохожие и доставили в больницу, где он позже скончался от полученных травм.

Следствию совместно с полицией удалось установить личность подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления. Следствие планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

