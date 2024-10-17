Житель Петрозаводска добился перерасчета платы за свет, обратившись в Госкомитет по жилнадзору

Сумма перерасчета платы составила более 36 тысяч рублей.

Управляющая организация произвела корректировку платы по предписанию Госкомитета Карелии по жилищному надзору, сообщили в паблике комитета.

В Госкомитет обратился собственник жилого помещения многоквартирного дома №11 по улице Сегежской в Петрозаводске в связи с тем, что управляющая организация не произвела перерасчет платы за электроснабжение на содержание общего имущества в МКД за 2023 год.

Госкомитет провел проверку в отношении ООО «Профессионал», под управлением которого находится дом. Начисление платы в 2023 году за коммунальный ресурс, потребляемый на содержание общего имущества, производилось исходя из норматива потребления.

Как пояснили в источнике, организация обязана была произвести перерасчет указанной платы в соответствии с фактическим объемом потребления на основании показаний ОДПУ, но не сделала этого, тем самым допустив нарушение требований жилищного законодательства.

В адрес управляющей организации направили предписание о необходимости выполнить корректировку платы за коммунальный ресурс.

Исполнив предписание, организация сообщила об этом в Госкомитет. Сумма перерасчета платы для всех собственников и нанимателей помещений составила 36 тысяч 840 рублей.