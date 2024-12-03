Житель Петрозаводска добился сноса аварийных деревьев у дома

Управляющая компания снесла аварийные деревья только после обращения в Госкомитет и штрафа на 10 тысяч рублей.

Житель дома по улице Луначарского обратился в Госкомитет из-за аварийных деревьев на придомовой территории. Как оказалось, обслуживающая организация МУП «ПетроГИЦ» проигнорировала жалобы жителей. Тогда Госкомитет провел проверку и вынес предписание о сносе деревьев.

Когда и это не возымело действия, организация была оштрафована и привлечена к суду. Только после этого МУП «ПетроГИЦ» выполнил все необходимые работы.