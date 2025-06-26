Житель Петрозаводска доверился мошенникам и лишился квартиры и двух машин

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о мошенничестве и фальсификации доказательств в судебном процессе.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии, в 2018 году житель Петрозаводска разрешил двум знакомым перевести на его счет и обналичить три миллиона рублей. Он не заметил, что отправители подписали перевод как деньги в долг.

Позже они обратились в суд, чтобы вернуть отправленные деньги. Суд требование удовлетворил и мужчина до 2023 года выплачивал несуществующий займ.

С него взыскали более 143 тысяч рублей. Также изъяли автомобиль «ГАЗ-3110» и «БМВ 525». Однако этого не хватило для возвращения всей переведенной суммы. Мужчину еще признали банкротом и продали его квартиру.

В итоге общий ущерб превысил 3,7 миллиона рублей. Обратно деньги мужчина до сих пор не получил.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение.