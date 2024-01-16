Житель Петрозаводска думал, что зарабатывает, когда инвестировал в Мурада, Абиду и Микаэла

Мошенники обманули петрозаводчанина под предлогом дополнительного заработка.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 64-летнего жителя города. Он сообщил, что у него путем обмана похитили более миллиона рублей.

Мужчина рассказал, что еще в ноябре увидел в социальной сети привлекательную рекламу о дополнительном заработке. Он отправил заявку, после чего с ним связался будто бы представитель инвестиционной компании. В ходе телефонного разговора тот предложил мужчине установить программу видеосвязи и специальное приложение, необходимые для работы.

В течение нескольких недель петрозаводчанин оформлял кредиты в банках и перечислял деньги на сторонние счета, при этом видел, что доход растет. В списке получателей значились Мурад, Абида, Микаэл и другие незнакомые люди, но мужчину это не смущало. Когда он решил вывести прибыль, сделать это оказалось невозможно. А аферисты успели получить от него больше одного миллиона 150 тысяч рублей.

Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.