Житель Петрозаводска хотел купить японскую иномарку и лишился денег

Житель Петрозаводска лишился денег, пытаясь купить автомобиль через интернет.

В полицию Петрозаводска с заявлением об обманном хищении денег обратился 46-летний горожанин, сообщает МВД.

Он пояснил, что на популярном сайте нашёл объявление о продаже подержанного японского автомобиля стоимостью около 600 тыс. рублей. Мужчина счёл предложение выгодным. Приобрести автомобиль предлагала якобы известная торговая организация, головной офис которой находится во Владивостоке.

Житель карельской столицы связался с продавцом по указанному телефону. На звонок ответил мужчина, назвавший себя менеджером. Именно он инициировал продолжить общение в одном из месенджеров.

В сообщениях «специалист» отправил ему фотографии транспортного средства, копии документов на автомобиль, а также договор купли-продажи и номер счёта, на которой необходимо внести задаток в размере 80 тыс. рублей.

Как только житель Петрозаводска перевёл сумму, контрагент уведомил его о том, что произошла ошибка и выбранная им модель уже выкуплена другим человеком. Тогда горожанин попросил расторгнуть договор и вернуть ему аванс. Однако после этого «менеджер» перестал выходить на связь. Мужчина понял, что попался на уловку аферистов, и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники сделали жительницу Карелии на 100 тысяч рублей беднее.