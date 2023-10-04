Житель Петрозаводска хотел купить лодочный мотор и перевел за него деньги мошенникам

Аферисты обманули петрозаводчанина в интернет-магазине.

В полицию поступило заявление от 65-летнего жителя Петрозаводска. Он сообщил, что оказался жертвой недобросовестного продавца и попросил привлечь того к ответственности.

Горожанин рассказал, что в середине сентября заказал в интернет-магазине лодочный мотор. С мужчиной связался менеджер и заявил, что необходимо сразу оплатить товар. При этом он уточнил, что если перевести деньги двумя частями, доставка будет бесплатной. Петрозаводчанин перевел больше 40 тысяч рублей на счет продавца и даже не обратил внимание, что он зарегистрирован на физлицо. В итоге покупатель так и не получил лодочный мотор.

В полиции по заявлению жителя Петрозаводска проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.