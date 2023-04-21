Житель Петрозаводска хотел вынести из магазина под одеждой 8 упаковок красной рыбы

Росгвардия Петрозаводска задержала подозреваемого в магазинной краже, сообщили в ведомстве.

Днем 12 июня неизвестный спрятал в брюки и под куртку восемь упаковок красной рыбы и попытался пронести товар мимо кассы. Его заметили сотрудники и вызвали Росгвардию.



Кроме того, группа задержания выезжала в торговую точку на улице Ленина в Сегеже.



Кассир пояснил росгвардейцам, что пьяный мужчина разбил две бутылки крепкого спиртного. Нарушитель готов был возместить ущерб, но денег при себе у него не было, а банковская карта была заблокирована. 57-летнего местного жителя задержали.

В Олонце 31-летний мужчина украл спиртное и скрылся. Его нашли росгвардейцы и изъяли краденое.



На набережной Варкауса в Петрозаводске силовики задержали 53-летнего похитителя мясной продукции. Всех злоумышленников передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.