Житель Петрозаводска искал помощника по хозяйству, а нашел проблемы

Петрозаводчанина обокрал мужчина, откликнувшийся на объявление о помощи по хозяйству.

В полицию обратился с заявлением о краже 42-летний житель столицы Карелии. С принадлежащей ему банковской карты украли 2 800 рублей. Оперативники выяснили детали произошедшего и установили подозреваемого. Им оказался 31-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Он пояснил, что откликнулся на интернет-объявление о помощи по хозяйству — так познакомился с будущим потерпевшим. Сначала он сходил за покупками, помог по дому заявителю. На следующий день, вновь оказавшись в доме петрозаводчанина, автора объявления, он, по версии полиции, приметив, где хозяин квартиры хранит банковскую карту, похитил ее и расплатился в магазинах. Приобрел алкогольные и табачные изделия. Полицейские изъяли похищенную карту, она будет возвращена владельцу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, жительница Карелии обокрала беспомощного пенсионера.