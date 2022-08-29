Житель Петрозаводска испугался висящего на проводах дерева и равнодушия городских служб

В городском паблике житель карельской столицы пожаловался на то, что оперативные службы не убирают висящее на проводах дерево.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» сегодня. 13 сентября, появились фото сломанного дерева во дворе по адресу: улица Горького, 21Г.

Судя по фотографии, дерево повисло на проводах.

«Просьба ответственным лицам обратить внимание. Дерево сломалось и висит на проводах. Адрес: улица М. Горького, дом 21Г. Обращение в оперативные службы города (051) и управляющие компании результата не дали, что нужно сделать, чтобы отреагировали?» — обратился к горожанам автор фотографии.