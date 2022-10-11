Житель Петрозаводска лишился 450 тысяч рублей при покупке снегохода в сети

Мужчина поверил видео, на котором снегоход грузят якобы для отправки и перевел крупную сумму мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 47-летнего жителя города. Мошенники лишили его 450 тысяч рублей.

Как выяснилось, за сутки до обращения в полицию мужчина на одном из сайтов по продаже автомобильной техники нашел объявление, в котором продавали снегоход известной марки по привлекательной цене.

По словам владельца, техническое состояние транспортного средства было в полном порядке, как и документы. Доставку из другого региона брала на себя компания-перевозчик.



Петрозаводчанин поверил обещаниям и получил видео погрузки моторизованных саней, готовых к отправке в Карелию. После этого он перечислил сразу всю стоимость продавцу на указанный им счет.

Но отправитель техники отключил телефон и перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Похожая ситуация возникла у другого петрозаводчанина в октябре.