Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
09:12, 06 Сентября 2018

Житель Петрозаводска лишился 50 тысяч рублей, помогая "брату"

По теме

Условный срок получили руководители фирм за подкуп управляющей компании
06.09.18 09:44
Предприниматель обвинен в мошенничестве за некачественный ремонт дорог в Карелии
06.09.18 07:15
ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске
06.09.18 06:40
Все новости
Загрузка...

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению о телефонном мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 64-летний мужчина. На его мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший начал разговор со слов: "Это твой брат. Я попал в беду". Мнимый родственник сообщил, что допустил серьезной нарушение ПДД и будет привлечен к ответственности. Однако этого можно избежать за определенную сумму.

В результате телефонных разговоров, потерпевший поверил и перечислил на счет, указанный неизвестными людьми, 50 тысяч рублей. Лишь после этого он позвонил брату и узнал, что тот не нарушал ПДД.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские призывают граждан не верить в подобные звонки. Такие истории – это уловка мошенников, которые пытаются присвоить сбережения доверчивых граждан. Прежде чем попытаться оказать помощь человеку, который представляется родственником – задайте уточняющий вопрос, убедитесь в достоверности услышанного, попытайтесь созвониться с этим родственником по телефону, который записан у вас.

По теме

Условный срок получили руководители фирм за подкуп управляющей компании
06.09.18 09:44
Предприниматель обвинен в мошенничестве за некачественный ремонт дорог в Карелии
06.09.18 07:15
ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске
06.09.18 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-09-06 10:32:41
Наш человек из простого народа делает преступления в массовом порядке, помогая "откупиться" родственнику. А вы только верхних обвиняете, недотепы. И статьи на них нет, белых и пушистых.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
04.09.2018, 06:40
ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске

Аналитика

05.09.2018 15:22
Капитал
В Сортавалу и "Вяртсиля" вложат миллионы евро 4
Европейская комиссия программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС одобрила проекты Карелии, которые получат совместное финансирование.
"Это оскорбительно" 17
04.09.2018 11:39
"Пошли в отказ" 3
04.09.2018 10:28
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 7
04.09.2018 08:00
В "золотом веке" живем 12
03.09.2018 12:19
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2018 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 6
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

Первоклассники промаршировали по Петрозаводску
03.09.2018 15:12
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»