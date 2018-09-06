Житель Петрозаводска лишился 50 тысяч рублей, помогая "брату"

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению о телефонном мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 64-летний мужчина. На его мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший начал разговор со слов: "Это твой брат. Я попал в беду". Мнимый родственник сообщил, что допустил серьезной нарушение ПДД и будет привлечен к ответственности. Однако этого можно избежать за определенную сумму.

В результате телефонных разговоров, потерпевший поверил и перечислил на счет, указанный неизвестными людьми, 50 тысяч рублей. Лишь после этого он позвонил брату и узнал, что тот не нарушал ПДД.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские призывают граждан не верить в подобные звонки. Такие истории – это уловка мошенников, которые пытаются присвоить сбережения доверчивых граждан. Прежде чем попытаться оказать помощь человеку, который представляется родственником – задайте уточняющий вопрос, убедитесь в достоверности услышанного, попытайтесь созвониться с этим родственником по телефону, который записан у вас.