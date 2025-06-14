Житель Петрозаводска лишился крупной суммы после покупки квадроцикла

Петрозаводчанин пытался купить квадроцикл и лишился более миллиона рублей.

Подвел мужчину сайт-двойник. Как он рассказал в полиции, месяц назад он искал в сети квадроцикл. Зашёл на сайт, который с виду не вызывал подозрений. Ему понравилась одна из моделей за 1 120 000 рублей. Договоренности с менеджером также были достигнуты быстро — за доставку требовались дополнительные деньги; технику обещали привезти в ближайшее время.

«В реальности продавец исчез. Никакой доставки не случилось», — сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД, сайты с аналогичными названиями, но незначительными изменениями в доменном имени не раз появляются и исчезаюти после того, как нашли своих жертв-покупателей. Пострадавший говорит, что знал о распространённости таких мошенничеств. Однако не сумел распознать уловки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ущерб вместе с доставкой составляет 1 132 000 рублей.