Житель Петрозаводска, мечтавший о токарном станке, связался с аферистом и остался ни с чем

Полиция карельской столицы расследует уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 33-летнего гражданина, ставшего жертвой мошенника. Петрозаводчанин потерял почти 35 тысяч рублей.

Мужчина решил заказать токарный станок по объявлению в интернете. С продавцом договорились о доставке товара из другого региона. Спустя некоторое время продавец прислал код отслеживания груза, фотографию накладной и даже автоперевозчика, а затем попросил перевести на его банковский счёт оплату в полном размере.

Петрозаводчанин перевел деньги, но вскоре выяснил, что никакого станка продавец не отправлял, а вскоре удалил объявление и перестал отвечать на звонки.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.