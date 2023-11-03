Житель Петрозаводска, мечтавший вернуть свои вещи, проигнорировал запертую дверь

Мужчина пошел на преступление в одном из общежитий города, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о преступлении обратился 36-летний горожанин. Кто-то повредил дверь в его комнату в общежитии и украл телевизионную приставку.

Полицейские начали розыск и вскоре вышли на подозреваемого — им оказался 28-летний знакомый потерпевшего.

Как выяснилось, мужчины вместе выпивали, похититель забыл в гостях свои вещи. Он несколько раз приходил за ними, но дверь всегда была закрыта. В очередной раз мужчина решил не ждать хозяина, вскрыл замок с помощью монтировки и забрал свое, заодно прихватив приставку. Ее он впоследствии вернул владельцу.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Кража». Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.