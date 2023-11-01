Житель Петрозаводска на улице Дружбы из ревности зарезал нового сожителя своей возлюбленной

В Петрозаводске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого.

Сотрудники Следкома республики возбудили уголовное дело об убийстве.



По версии следствия, вечером 1 ноября мужчина пришел в гости к своей супруге, с которой находился в ссоре, в квартиру дома на улице Дружбы, район Сулажгорского кирпичного завода.



Вместе с новым сожителем женщины он стал распивать спиртное. Мужчины поссорились на почве ревности, злоумышленник схватился за кухонный нож и дважды ударил соперника в грудь.



29-летний потерпевший скончался на месте от обильной кровопотери.



Подозреваемый, 39-летний житель Петрозаводска, задержан. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в Следкоме республики.