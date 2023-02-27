Житель Петрозаводска набрал денег у своих знакомых на строительство крематория, а сам потратил на себя

Петрозаводчанина, обвиненного по девяти эпизодам мошенничества, отправили в колонию на 3,5 года.

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего горожанина.



Мужчину признали виновным в девяти эпизодах мошенничества, рассказали в прокуратуре Карелии.



Следствие и суд выяснили, что в 2020-2021 годах петрозаводчанин занимал у знакомых крупные суммы денег якобы на свой бизнес: открытие медицинского кабинета и крематория для людей, а также приюта для животных. Также он обещал вернуть суммы в короткие сроки.



Долги он возвращать не собирался, все деньги потратил на себя, а потом покинул Карелию.



На заседании подсудимый вину не признал. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.