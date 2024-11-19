Житель Петрозаводска набрал предоплату на зарубежные рейсы, но за границу уехал один

В столице Карелии расследуют 4 уголовных дела по факту мошенничества, сообщили в МВД региона.

Полицейские Петрозаводска установили 39-летнего жителя карельской столицы, подозреваемого в серии мошенничеств с причинением значительного ущерба.

Мужчина являлся учредителем коммерческой транспортной компании, осуществлявшей перевозку пассажиров, в том числе за границу. У компании возникли трудности, и перевозки прекратились. При этом он продолжил принимать заявки от клиентов и предоплату.

Накануне поездки он сообщал об отмене рейса по выдуманным причинам, а деньги обещал вернуть позже. Когда у мужчины стали требовать возврата денег, он покинул организацию и на время уехал из страны.

Во время обыска в квартире подозреваемого были изъяты документы, мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук, визитные карточки и иное имущество. Возбуждено 4 уголовных дела по статье «Мошенничество», в числе пострадавших — жители Петрозаводска, Пудожа и Питкяранты. Полиция ищет других граждан, которые могли пострадать от действий фигуранта.