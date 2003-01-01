Житель Петрозаводска нанес более 10 ударов ножом пенсионеру, но тот выжил

Вынесен приговор 44-летнему петрозаводчанину, который напал с ножом на 61-летнему мужчину.

Инцидент произошел 7 июня 2025 года в поселке Чална Пряжинского района недалеко от Петрозаводска. Как рассказали «Столице на Онего» в Следственном комитете Карелии, вечером оба петрозаводчанина распивали спиртные напитки на даче. Причем познакомились они только что. Однако в ходе распития произошел конфликт. В итоге молодой собутыльник набросился с ножом на пенсионера и нанес ему более десяти ударов в область спины и грудной клетки. Легкие и брюшная полость также получили раны.

Нападавший был уверен, что убил соперника, но ошибся. Супруга злоумышленника вызвала скорую помощь. Приехавшие фельдшеры оценили масштаб трагедии, большую кровопотерю у раненого и вызвали реанимацию, которая и отвезла мужчину в больницу.

Нападавшего оперативно задержали на месте происшествия. Вину в совершенном преступлении он признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Что касается пострадавшего, то несмотря на характер травм, он не просто выжил, но даже не стал инвалидом. В Следкоме отметили, что оба мужчины не относятся к асоциальной группе лиц.