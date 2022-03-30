Житель Петрозаводска нашел банковскую карту на остановке и устроил праздник

Молодой человек накрыл стол для друга за счет рассеянного петрозаводчанина, потерявшего банковскую карту.

В полицию столицы Карелии обратился 31-летний горожанин. Мужчина рассказал, что потерял банковскую карту и с его счета списали 2 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили личность 34-летнего подозреваемого. Судимый мужчина нашёл банковскую карту на остановке общественного транспорта. В торговом павильоне он воспользовался платежным инструментом и приобрёл овощи и фрукты. Потом отправился в магазин спиртного, где купил за чужой счёт бутылку виски. В следующей, продуктовой торговой точке оплатил бутылку шампанского. Со всеми покупками фигурант отправился к другу и организовал застолье.

Уголовное дело возбуждено о краже с банковского счёта.

Ранее сообщалось, подросток в Карелии рискует попасть за решетку на 6 лет из-за найденной банковской карты.