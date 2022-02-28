Житель Петрозаводска, насмерть забивший знакомого, объяснил свой поступок

Мужчина утверждает, что действовал в пределах самообороны, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя города. Петрозаводчанин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Следствие установило, что в декабре 2021 года обвиняемый в своей квартире, будучи пьяным, поссорился и подрался со своим знакомым. Потерпевший от полученных травм скончался.
Свою вину обвиняемый признал лишь частично, объяснив, что оборонялся от потерпевшего.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
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