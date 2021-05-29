Реклама на сайте
Прислать новость
Глава Карелии запретил вырубать лес у Риеккалансаари в Приладожье 4
29.05.2021 15:14
В Карелии подросток заплатит за езду на мопеде без прав крупный штраф 4
29.05.2021 16:39
РЖД запустили в Карелии уникальный турмаршрут на поезде и «Метеоре» до Валаама 15
29.05.2021 14:35
Крысятник в центре Петрозаводска так и не почистили, несмотря на поручение главы города (ФОТОФАКТ) 12
29.05.2021 12:47
Загранпаспорта для россиян будут выдавать по новым правилам 1
29.05.2021 13:26

Житель Петрозаводска не нашел 240 елей, высаженных в парке Беличий остров

Новости. Общество
11:18, 30 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска

Петрозаводчанин в соцсети написал, что из 240 елей, о посадке которых сообщила администрация в парке Беличий остров на Кукковке, он нашел чуть больше полусотни.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанин сообщил о своих сомнениях по поводу количества высаженных в парке Беличий остров деревьев.

Преобразите свой город в несколько кликов
28.05.2021 11:36

«Дорогие друзья, я далеко не специалист, но на мой взгляд вопрос важный! 21 мая была проведена акция "Сад памяти" на Кукковке в парке Беличий остров. По данным из новостных источников, было высажено 240 деревьев. Я лично был в этом парке и не поленился их посчитать, в итоге их оказалось 58. Конечно, я не математик, но ошибиться на 140 деревьев вряд ли бы смог, тем более новые высаженные деревья ярко видны даже в лесу. Быть может, я пропустил какое-либо место в этом парке, которое плотно усажено деревьями, думаю, жители Кукковки сразу меня поправят и скажут: "Да вот же они!" – написал сомневающийся петрозаводчанин и напомнил, что дерево стоит около 1,5 тыс. рублей.

Напомним, акция "Сад памяти" прошла в парке Беличий остров 21 мая: жители Петрозаводска высадили 240 молодых елей, несмотря на дождливую погоду, мероприятие собрало около 120 человек,  сообщила администрация города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2021-05-30 11:31:36
У кого-то кошелек стал толще.
Андрюха
2021-05-30 11:29:31
" Оптический обман" , как говорил Райкин!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
27.05.2021, 19:29
Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)
28.05.2021, 18:20
В лобовом столкновении на трассе «Кола» погибли две женщины с ребенком и выжила 80-летняя бабушка
28.05.2021, 10:45
Лето придет в Карелию со снегом и ливнями

Аналитика

27.05.2021 16:45
Капитал
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с уборкой Петрозаводска весной.
Соседство с душком 9
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу COVID-19?
25.05.2021 16:50
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»