Житель Петрозаводска не нашел 240 елей, высаженных в парке Беличий остров

Петрозаводчанин в соцсети написал, что из 240 елей, о посадке которых сообщила администрация в парке Беличий остров на Кукковке, он нашел чуть больше полусотни.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанин сообщил о своих сомнениях по поводу количества высаженных в парке Беличий остров деревьев.

«Дорогие друзья, я далеко не специалист, но на мой взгляд вопрос важный! 21 мая была проведена акция "Сад памяти" на Кукковке в парке Беличий остров. По данным из новостных источников, было высажено 240 деревьев. Я лично был в этом парке и не поленился их посчитать, в итоге их оказалось 58. Конечно, я не математик, но ошибиться на 140 деревьев вряд ли бы смог, тем более новые высаженные деревья ярко видны даже в лесу. Быть может, я пропустил какое-либо место в этом парке, которое плотно усажено деревьями, думаю, жители Кукковки сразу меня поправят и скажут: "Да вот же они!" – написал сомневающийся петрозаводчанин и напомнил, что дерево стоит около 1,5 тыс. рублей.

Напомним, акция "Сад памяти" прошла в парке Беличий остров 21 мая: жители Петрозаводска высадили 240 молодых елей, несмотря на дождливую погоду, мероприятие собрало около 120 человек, сообщила администрация города.