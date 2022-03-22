Житель Петрозаводска не пригласил девушку отдохнуть и получил удар ножом в спину

Подозреваемая в свое оправдание объяснила, что молодой человек уделял ей мало внимания.
Как сообщили в МВД Карелии, информация о ножевом ранении поступила в дежурную часть полиции Петрозаводска.
На месте участковый выяснил обстоятельства инцидента. Скандал произошел у молодой пары. По словам 26-летней подозреваемой, работал в их союзе только мужчина и, по ее словам, уделял ей мало внимания. В какой-то момент он решил расслабиться, купил спиртное, но сожительницу к столу не пригласил. Девушка обиделась и ударила своего молодого человека ножом в спину.
В результате было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
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