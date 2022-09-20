Житель Петрозаводска не смог продать недвижимость и выплатил 1,2 млн рублей долгов

Мужчина накопил внушительную задолженность по коммунальным и фискальным платежам.

Судебные приставы столицы Карелии понудили петрозаводчанина оплатить долги, объединенные в региональном УФССП в одно производство. По коммунальным и фискальным платежам мужчина накопил задолженность в 1,2 млн рублей.



Приставы выяснили, что в собственности неплательщика имеется доля в праве на жилое помещение в Петрозаводске. Сотрудник службы вынес запрет на регистрацию недвижимого имущества.



В августе 2022 года должник обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением о снятии запрета, поскольку хотел свою долю продать.



В службе неплательщику объяснили, что с точки зрения законодательства это невозможно до погашения долгов. Тогда мужчина полностью оплатил задолженности, также внеся полагающийся исполнительский сбор, пишет пресс-служба УФССП Карелии.