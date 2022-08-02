Житель Петрозаводска обеспокоен активной жизнью крыс на помойке у дома (ВИДЕО)

Петрозаводчанин рассказал городским властям о крысах на помойке на улице Мурманской и теперь ждет ответ.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел, на контейнерной площадке возле мусорных баков на улице Мурманской, у дома № 13-а, кишат крысы.

Грызуны беззаботно бегают по территории, не боясь людей, которые подходят к помойке выкидывать мусор.

«Обращение в мэрию написано, ждем», — сообщил автор видео.

Ранее сообщалось, что на мусорной площадке на улице Льва Толстого в Петрозаводске бегают крысы. Администрация Петрозаводска призвала жителей не волноваться и пообещала, что к осени всех крыс уничтожат.

«В текущем году в период с 15 апреля по 30 апреля администрацией совместно с управляющими компаниями, операторами по вывозу твердых коммунальных отходов и крупными организациями города были проведены мероприятия в формате масштабной городской акции по дератизации. Следующая масштабная городская акция по дератизации планируется на конец лета — начало осени текущего года. Дератизация дважды в год проводится в период активного размножения крыс. Для проведения дополнительной дератизации на придомовой территории необходимо обратиться в УК», — сообщили сотрудники мэрии.